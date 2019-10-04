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В Азербайджане разгневанный свёкр переехал на автомобиле невестку

В Азербайджане разгневанный свёкр переехал на автомобиле невестку

В Тертерском районе разгневанный свёкр переехал на автомобиле невестку.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в поселке Шихарх в жилом массиве, где разместились вынужденные переселенцы.

Мужчина, личность которого пока неизвестна, сбил на автомобиле невестку. Женщину с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Сообщается, что инцидент был совершен умышленно на почве семейного конфликта.

Как сообщили местному бюро Report свидетели произошедшего, разгневанный свёкр переехал на автомобиле невестку.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию по факту.

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