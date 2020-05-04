В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В 45 км к северу от станции Гянджа на территории Самухского района произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение ощущалось мощностью до трех баллов в эпицентре.

***00:30

В западном и северо-западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает западное бюро Report, подземные толчки были зафиксированы в 00:03 по местному времени в Дашкесанском районе.

Землетрясение мощностью 2-2,5 балла продлилось несколько секунд.

По информации северо-западного бюро Report, подземные толчки ощущались также в Загатальском и Гахском районах.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.