В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В 45 км к северу от станции Гянджа на территории Самухского района произошло землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение ощущалось мощностью до трех баллов в эпицентре.
***00:30
В западном и северо-западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает западное бюро Report, подземные толчки были зафиксированы в 00:03 по местному времени в Дашкесанском районе.
Землетрясение мощностью 2-2,5 балла продлилось несколько секунд.
По информации северо-западного бюро Report, подземные толчки ощущались также в Загатальском и Гахском районах.
Информации о разрушениях и жертвах не поступало.