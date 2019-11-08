В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

По местному времени 02:47 на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в приграничных районах Астары, Лянкарана, Лерика, Ярдымлы и Масаллы.

Магнитуда землетрясения составила 6. Эпицентр находился на глубине 2 км.

*** 03:30

В Лянкаране произошло землетрясение.

Как передает местное бюро Report, согласно первичной информации, землетрясение произошло в 02:40.

Магнитуда подземного толчка составила 3.5-4.