В Азербайджане произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

По местному времени 02:47 на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение.
Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зарегистрированы в приграничных районах Астары, Лянкарана, Лерика, Ярдымлы и Масаллы.
Магнитуда землетрясения составила 6. Эпицентр находился на глубине 2 км.
*** 03:30
В Лянкаране произошло землетрясение.
Как передает местное бюро Report, согласно первичной информации, землетрясение произошло в 02:40.
Магнитуда подземного толчка составила 3.5-4.
Valeh DadaşovАвтор новости