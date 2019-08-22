​В Азербайджане произошло землетрясение силой 4 балла

В Дашкесанском районе Азербайджана произошло землетрясение, длившееся примерно 2 минуты.

Как сообщает западный центр Report, землетрясение ощущалось в Дашкесане и прилегающих районах.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, по предварительным данным в 09:41 по местному времени в 41 км к юго-востоку от Гянджинской станции на территории Геранбойского района зарегистрировано землетрясение.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, в прилегающих районах - 3-4 балла.