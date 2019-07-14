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В Азербайджане произошла цепная авария - ФОТО

В Азербайджане произошла цепная авария
© Foto: "Report"

В Кюрдамирском районе Азербайджана произошла цепная дорожная авария.

Как передаёт центрально-аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован на Бакинском проспекте района: столкнулись два легковых автомобиля Mercedes с государственными регистрационными знаками "10-SP-435" и "90-MB-226", после чего в один из них врезался автомобиль марки Hyundai.

Во время ДТП никто не пострадал, однако всем 3 транспортным средствам был нанесён серьёзный урон.

По факту ведётся следствие.

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