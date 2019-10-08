Разбирательства по делу "Лещ Тофига" продолжаются - ОФИЦИАЛЬНО

Некоторое время назад сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью министерства внутренних дел и специалистами Агентства продбезопасности Азербайджана были арестованы члены банды, возглавляемой Алибеком Рзахановым по прозвищу "Лещ Тофиг" ("ПадальТофиг").

При осмотре принадлежащих членам банды цехов, складов и тайников на территории поселка Гюздек Абшеронского района, села Халфали Сабирабадского района, Наримановского района Баку были обнаружены около 40 тонн непригодных к употреблению говядины и конины неизвестного происхождения.

Вслед за этим в социальных сетях стали появляться утверждения, что продаваемое "Падаль Тофигом" мясо используется в различных кафе и ресторанах Баку.

В связи с этим Report обратился с запросом в Агентство продбезопасности Азербайджана.

В ответ на запрос в Агентстве сообщили, что в настоящее время по данному факту правоохранительными органами ведутся разбирательства.