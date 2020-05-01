В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима

Учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), профилактические меры, применяемые в других странах, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 31 мая 2020 года.

Об этом Report заявиили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В то же время, учитывая скорость заражения среди населения, динамику выздоровления больных, было принято решение смягчить ряд ограничений.

Смягчение ограничений осуществляется поэтапно по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский район и другим регионам, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества больных и скорости распространения заражения.

В связи с этим с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе:

деятельность работников государственных учреждений восстанавливается в установленном количестве (количество работников государственных учреждений, деятельность которых возобновлена, будет определено соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики);

центры "DOST" возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт в социальной сфере;

возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих работу и услуги другим субъектам предпринимательства в различных сферах деятельности, в которых применяются ограничения в период особого карантинного режима;

возобновляется деятельность индивидуальных торговых объектов по всем сферам;

возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг.

За исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района во всех других городах и районах республики и Нахчыванской Автономной Республике с 00:00 4 мая 2020-го года:

Ликвидируется система выхода из дома по СМС-оповещению, регистрации на портале icaze.e-gov.az, на основе служебного удостоверения или справки с места работы;

центры DOST по территориям оказания услуг восстанавливают работу в направлении адресной государственной соцпомощи и предоставления банковских карт в социальной сфере;

в полном составе восстанавливается деятельность работников госструктур;

в ресторанах, кафе и чайных восстанавливается оказание услуг клиентам на местах (за исключением использования кальянов в объектах общепита);

ликвидируются ограничения на посещение бульваров, парков и зон отдыха;

В названных территориях восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки (за исключением услуг пассажироперевозок в общественном транспорте);

Восстанавливается деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих другим субъектам предпринимательства услуг или работ в различных сферах, и деятельность которых была ограничена в период особого карантинного режима;

Деятельность частных торговых объектов во всех сферах восстанавливается;

Восстанавливается деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг;

В период особого карантинного режима по всей республике людям запрещается собираться в группы больше 10 человек в общественных местах, бульварах, парках и объектах общепита;

Приостановление учебного, учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях республики продлевается до 31 мая 2020-го года.

В городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронском районе передвижение лиц допускается после введения (воспользовавшись электронной подписью) работодателем в портал “icaze.e-gov.az” информации о работнике, задействованном в сферах, где сняты ограничения.

В период пандемии деятельность соответствующих структур на территории страны, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Еще раз призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома при необходимости, минимально контактировать с другими лицами в общественных местах, поддерживать реализуемые государством меры, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, на очередном этапе будет принято решение о снятии еще ряда действующих ограничений.

Отметим, что связанная с COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране регулярно анализируется и применяются соответствующие правила. По этой причине, с учетом дальнейшей динамики заражения вирусом COVID-19 и ситуации в стране, в случае необходимости возможно повторное ужесточение особого карантинного режима.