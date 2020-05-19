В Азербайджане прекращены полномочия 9 судей, 7 освобождены от должности

19 мая в соответствии с поручениями и рекомендациями главы государства состоялось совещание в формате видеоконференции с участием председателя Судебно-правового совета, министра юстиции Фикрета Мамедова и председателя Верховного суда Рамиза Рзаева. На совещании обсудили меры по повышению эффективности правосудия, существующие проблемы и негативы в деятельности суда и пр. вопросы.

Как сообщили Report в Судебно-правовом совете, было отмечено о проведении за последний год мониторингов в более чем 50 судах. Более 150 судей и председателей судов были проинформированы о выявленных нарушениях.

В общей сложности, за допущенные нарушения, в том числе факты коррупции и пр. были прекращены полномочия 9 судей, 7 освобождены от занимаемой должности, 5 судей Верховного суда понижены в должности.