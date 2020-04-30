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В Азербайджане поручено не выписывать штрафы за шторки и жалюзи

В Азербайджане поручено не выписывать штрафы за шторки и жалюзи

Руководство Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана поручило не выписывать штрафы автомобилям со шторками и жалюзи (покрытие, ограничивающее видимость и прозрачность).

Об этом Report сообщил завотделом по связям с общественность Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев. 

"В соответствии с законом о шторках и жалюзи существуют штрафы. Однако руководство поручило сотрудникам не привлекать к ответственности водителей. Потому что этот вопрос находится на стадии рассмотрения в парламенте", - сказал он.  

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