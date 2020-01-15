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В Азербайджане по банковскому сектору открыли 22 уголовных дела

В Азербайджане по банковскому сектору открыли 22 уголовных дела

"В прошлом году в связи с банковскими картами в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступило одно уголовное дело".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, по делу было проведено расследование и по завершении следствия дело было передано в суд: "Полностью обеспечено возмещение ущерба, должностные лица привлечены к ответственности. Это дело было связано с закрытым банком. По банковскому сектору было возбуждено 22 уголовных дела в отношении 57 человек, дела были переданы в суды".

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