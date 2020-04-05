​В Азербайджане оштрафуют водителей такси без опознавательных знаков

"На сегодняшний день только в Баку имеется примерно 30 тыс. таксистов. Всем им дать разрешение не могут. И в Бакинское транспортное агентство, и в Государственную службу автомобильного транспорта обращались по поводу ограничения и сведения до минимума их количества".

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

"Вероятно, из Бакинского транспортного агентства через несколько дней узнаем, каким такси и кому будет разрешено работать. Как я знаю много водителей с опознавательными знаками. Следует учесть, что занятие деятельностью такси очень рискованно".

Как сообщили из Государственной службы автомобильного транспорта, за исключением Баку на территории страны примерно 4 тыс. такси имеют опознавательные знаки.

"Не обладающие опознавательными знаками такси будут приведены к ответственности за нарушение режима карантина. Эти водители будут оштрафованы в размере от 100 до 200 манатов", - сказал К.Алиев.