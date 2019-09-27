В Азербайджане оштрафована компания Mobitel

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ООО İntel Ko ("Mobitel") протокол об административном проступке и направила для рассмотрения в Сабаильский районный суд.

Как сообщает Report, суд принял решение оштрафовать компанию на 4500 манатов, основываясь на протокол Палаты по надзору за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

Жалоба на решение Сабаильского райсуда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО İntel Ko - это дилерская сеть по продаже мобильных телефонов. Mobitel является дистрибьютором таких брендов, как Nokia, Fly и UleFone.