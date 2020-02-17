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В Азербайджане оштрафована ИКТ-компания

В Азербайджане оштрафована ИКТ-компания

В Азербайджане в административном порядке оштрафовано действующее в ИКТ-сфере ООО "Cyberspace".

Как сообщает Report, за нарушение правил валютного регулирования Насиминский районный суд оштрафовал компанию на 4 676 евро. 

ООО "Cyberspace" обвиняется по ст. 430.4 (невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса административных проступков АР. 

Жалоба на решение рассматривается Бакинским апелляционным судом. 

Действующее с 1998 года ООО "Cyberspace" занимается покупкой и установкой оборудования на рынке ИКТ, а также оказывает услуги консультанта, связанные с программным обеспечением. 

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