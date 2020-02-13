В Азербайджане оштрафован производитель алкоголя

В Азербайджане Закрытое акционерное общество (ЗАО) Kristall Plus было оштрафовано в административном порядке.

Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд постановил оштрафовать компанию на 90 569 рублей (около 2500 манатов) за нарушение правил валютного регулирования.

ЗАО Kristall Plus был признан виновным по статье 430.4 (за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных правонарушениях.

Жалоба компании на решение суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что основанный в 2004 году ЗАО Kristall Plus занимается производством и продажей коньяка, а также других крепких напитков в Азербайджане и за его пределами.

В настоящее время завод выпускает алкогольную продукцию под торговыми марками ProbaGold, Медовая, ProbaSilver, Зубровка, Старка, Зерновая, Кубанская, а также Охота, Коньяк 3*.