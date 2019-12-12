В Азербайджане оштрафован дистрибьютор лакокрасочной компании Jotun

Компания “Дюбенди” была оштрафована на 10 тыс. манатов за нарушение рекламного законодательства Азербайджана.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд признал компанию виновной в нарушении статьи 428.7.1 (Нарушение законодательства о наружной рекламе, то есть размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения, паспорта технических условий и договора о разрешении, а также с нарушением их требований) Кодекса административных проступков Азербайджана.

Апелляция на решение Сабаильского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что созданная в 1995 году компания "Дюбенди" занимается импортом лакокрасочных изделий норвежской компании Jotun в Азербайджан. С 2002 года компания стала эксклюзивным дистрибьютором Jotun в Азербайджане.