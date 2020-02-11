​В Азербайджане оштрафован центр по искусственному оплодотворению

Занимающийся в Азербайджане деятельностью по искусственному оплодотворению "Бакинский медцентр Бахчеджи" оштрафован в административном порядке на 8 тыс. манатов за нарушение законодательства об экологической безопасности.

Как передает Report, Сабаильский районный суд признал компанию виновной по статье 275.2 (Нарушение установленных соответствующим органом исполнительной власти норм вибрации и шумового загрязнения, негативно влияющих на окружающую среду и здоровье людей) Кодекса об административных правонарушениях.

Центр женского здоровья "Бакинский медцентр Бахчеджи" подал апелляционную жалобу на данное решение суда. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что "Бакинский медцентр Бахчеджи" является звеном самой крупной цепи центров по искусственному оплодотворению "Bahçeci Sağlık Grubu", имеющим 13 центров в 7 странах – Турции, Ближнем Востоке, Балканский странах.

Турецкий центр под руководством профессора, доктора Мустафы Бахчеджи осуществляет деятельность совместно с Центральной таможенной больницей Азербайджана.