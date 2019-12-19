В Азербайджане оштрафован банк

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда об административном взыскании в отношении ОАО Muganbank.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Гадима Бабаева было объявлено решение.

Согласно решению, жалоба Muganbank не была удовлетворена, постановление Наримановского районного суда было оставлено без изменений.

Отметим, что Наримановский районный суд признал ОАО Muganbank виновным по статье 347 (Непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством, находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения запроса полномочного органа (должностного лица) об этом) и оштрафовал на 300 манатов.

ОАО Muganbank был основан в 1992 году.