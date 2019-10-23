В Азербайджане оштрафовали крупную строительную компанию

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила протокол о применении в административном порядке штрафа в отношении ЖСК TAVV Construction.

Как сообщает Report, ознакомившись с протоколом, Бинагадинский районный суд принял решение оштрафовать компанию на 1 200 долларов.

Компания признана виновной по ст. 430.4 Кодекса об административных проступках.

Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

Жалоба, поданная ООО на решение Бинагадинского районного суда от 20 мая 2019 года, рассмартивается Бакинским апелляционным судом.

Отметим, что TAVV Construction является крупной строительной компанией.