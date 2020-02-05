В Азербайджане оштрафовали главу Фонда страхования вкладов

Бинагадинский районный суд города Баку вынес решение об административном штрафе в отношении Вугара Абдуллаева, исполняющего обязанности исполнительного директора Фонда страхования вкладов.

Как сообщает Report, Вугар Абдуллаев был оштрафован на 2000 манатов за невыполнение требований исполнительного чиновника.

Суд признал В.Абдуллаева виновным по статье 528.1 (За невыполнение законных требований исполнительного чиновника в связи с исполнением решений судебных и иных органов или неисполнение по неуважительной причине исполнительного документа, обязывающего должника в установленный исполнительным чиновником срок выполнить определенные действия или отказаться от выполнения определенных действий) Кодекса административных проступков Азербайджана.

Другие подробности по делу не разглашаются.

Апелляция на решение Бинагадинского районного суда рассматривается Бакинским апелляционным судом.

Фонд страхования вкладов был создан в 2007 году. Заместитель исполнительного директора фонда Вугар Абдуллаев исполняет обязанности исполнительного директора.