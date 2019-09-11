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В Сумгайыте охрана пустила в ход резиновые дубинки

В Азербайджане охрана пустила в ход резиновые дубинки

Охранников торгового центра в Сумгайыте оштрафовали за незаконное использование дубинок.

Как сообщает Report, сотрудники частной охранной службы "Кавказ", действующие в торговом центре "Джавид", незаконно воспользовались резиновыми дубинками.

Управление полиции города Сумгайыт оштрафовало сотрудников охраны в соответствии со статьей 534 (Незаконное ношение военной и специальной форменной одежды с отличительными знаками субъектов оперативно-розыскной деятельности, военнослужащих и работников прокуратуры) Кодекса об административных проступках АР.

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