В Сумгайыте охрана пустила в ход резиновые дубинки

Охранников торгового центра в Сумгайыте оштрафовали за незаконное использование дубинок.
Как сообщает Report, сотрудники частной охранной службы "Кавказ", действующие в торговом центре "Джавид", незаконно воспользовались резиновыми дубинками.
Управление полиции города Сумгайыт оштрафовало сотрудников охраны в соответствии со статьей 534 (Незаконное ношение военной и специальной форменной одежды с отличительными знаками субъектов оперативно-розыскной деятельности, военнослужащих и работников прокуратуры) Кодекса об административных проступках АР.
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