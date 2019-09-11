В Сумгайыте охрана пустила в ход резиновые дубинки

В Азербайджане охрана пустила в ход резиновые дубинки

11 сентября, 2019 11:12

https://report.az/storage/news/a6be7d4c2c90ee5a946380487bb8fbd1/02414b57-89f2-45aa-8906-00f5e0cbd3d6_292.jpg Охранников торгового центра в Сумгайыте оштрафовали за незаконное использование дубинок. Как сообщает Report, сотрудники частной охранной службы "Кавказ", действующие в торговом центре "Джавид", незаконно воспользовались резиновыми дубинками. Управление полиции города Сумгайыт оштрафовало сотрудников охраны в соответствии со статьей 534 (Незаконное ношение военной и специальной форменной одежды с отличительными знаками субъектов оперативно-розыскной деятельности, военнослужащих и работников прокуратуры) Кодекса об административных проступках АР.

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