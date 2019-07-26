В Баку образовательный центр оштрафовали на 20 тысяч манатов

Государственная служба инспекции труда оштрафовала ООО "Образовательный центр Нурай" на 20 тысяч манатов.

Как сообщает Report, центр признан виновным в нарушении статьи 192.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, а именно в привлечении работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики.

Правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до двух тысяч манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч манатов.

Жалоба на решение Сабунчинского районного суда будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО "Образовательный центр Нурай" организовывает курсы по изучению иностранных языков, танцам, рисованию и др.