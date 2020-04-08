В Азербайджане обнародовано количество нарушителей карантина

"За последние сутки в отношении 3 073 нарушителей карантина были предприняты меры административного наказания. Эта достаточно большая цифра".

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов сказал во время выступления на брифинге.

По его словам, за это время 12 человек получили наказание в виде административного ареста: "По одному уголовному делу арестованы 2 человека".

И.Мамедов добавил, что в числе нарушителей большинство составляют граждане с разрешениями, полученными незаконным путем.