В Азербайджане обезврежена группировка во главе с чиновником - ВИДЕО

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В Министерство внутренних дел (МВД) и Генеральную прокуратуру Азербайджана поступило множество обращений от граждан о незаконной вырубке деревьев в лесных массивах на территории Огузского и Габалинского районов сотрудниками управления, ответственными за охрану лесов ценных древесных пород в данных лесных массивах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что вырубка и дальнейший сбыт в пункты переработки деревьев из лесов Огузского и Габалинского районов осуществлялась организованной группировкой во главе с директором Габалинского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Ильгаром Гарибовым.

Преступные деяния директора Центра Ильгара Гарибова и других, в обязанности которых входила охрана и развитие лесных участков, были подтверждены неопровержимыми доказательствами.

Расследование установило, что члены банды, злоупотребляя своими служебными полномочиями, на протяжении долгого времени занимались незаконной вырубкой деревьев в лесных районах Габалинского и Огузского районов и их продажей.

В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны директор Габалинского регионального центра лесного хозяйства Ильгар Гарибов, главный бухгалтер центра Сирадж Керимов, главный лесничий Ильгар Джалалов, а также ответственные сотрудники управления Эйваз Алиев и Бакихан Сейидалиев.

При личном досмотре и осмотре служебного помещения директора Ильгара Гарибова были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные им от незаконной вырубки деревьев и другие материальные доказательства.

Согласно заключению экспертов, возраст некоторых уничтоженных членами группировки деревьев достигал 200-250 лет.

В связи с указанными фактами возбуждено уголовное дело в отношении членов группировки, в настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по полному, всестороннему расследованию всех случаев по этому делу, а также по задержанию других членов банды.