В Азербайджане новорожденных в апреле чаще называли этими именами - СПИСОК

Обнародованы имена, которыми чаще всего называли детей в апреле.
Об этом заявили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.
Мальчиков в апреле чаще называли именами Угур, Али, Юсиф, Гусейн и Омар, девочек - Захра, Зейнаб, Айлин, Мяляк и Нурай.
Обнародованы имена, которыми чаще всего называли детей в апреле.
Об этом заявили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.
Мальчиков в апреле чаще называли именами Угур, Али, Юсиф, Гусейн и Омар, девочек - Захра, Зейнаб, Айлин, Мяляк и Нурай.
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