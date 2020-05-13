В Азербайджане новорожденных в апреле чаще называли этими именами - СПИСОК

В Азербайджане новорожденных в апреле чаще называли этими именами

13 мая, 2020 19:15

https://report.az/storage/news/f88f7741348c45b44f00b036b823ea88/80dd182e-75bd-4222-b3cc-59d1a138928e_292.jpg Обнародованы имена, которыми чаще всего называли детей в апреле. Об этом заявили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report. Мальчиков в апреле чаще называли именами Угур, Али, Юсиф, Гусейн и Омар, девочек - Захра, Зейнаб, Айлин, Мяляк и Нурай.

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