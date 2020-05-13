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В Азербайджане новорожденных в апреле чаще называли этими именами - СПИСОК

В Азербайджане новорожденных в апреле чаще называли этими именами

Обнародованы имена, которыми чаще всего называли детей в апреле.

Об этом заявили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.

Мальчиков в апреле чаще называли именами Угур, Али, Юсиф, Гусейн и Омар,  девочек - Захра, Зейнаб, Айлин, Мяляк и Нурай. 

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