В Кюрдамире несправный комбайн привел к пожару на нескошенном зерновом поле

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В Кюрдамирском районе на нескошенном зерновом поле начался пожар.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на принадлежащем Фикрету Меджид оглу Абдуллаеву зерновом поле на территории села Еникенд.

На место происшествия привлечены пожарные машины, которые на данный момент пытаются побороть пламя.

По словам очевидцев, при сборе урожая из глушителя комбайна вырвался огонь, в результате чего полностью сгорела площадь в 2 га.

По факту ведется расследование.