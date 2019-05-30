В Кюрдамире неисправный комбайн привел к пожару на зерновом поле - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Пожар на нескошеном зерновом поле в Кюрдамире потушен.

Как сообщает местное бюро Report, пламя, охватившее 2 из 44 га принадлежащего Фикрету Абдуллаеву зернового поля на территории села Еникенд, потушено.

Пожарным удалось пресечь распространение огня на другие участки.

На данный момент устанавливается сумма нанесенного фермеру ущерба.

*** 12:39

В Кюрдамирском районе на нескошенном зерновом поле начался пожар.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на принадлежащем Фикрету Меджид оглу Абдуллаеву зерновом поле на территории села Еникенд.

На место происшествия привлечены пожарные машины, которые на данный момент пытаются побороть пламя.

По словам очевидцев, при сборе урожая из глушителя комбайна вырвался огонь, в результате чего полностью сгорела площадь в 2 га.

По факту ведется расследование.