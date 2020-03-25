В Азербайджане названы сферы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса

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Состоялось заседание Рабочей группы, созданной для оценивания влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику

Рабочая группа создана для подготовки соответствующих предложений по оцениванию негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, а также резких скачков цен на мировом энергетическом рынке и рынке акций на национальную экономику, определению сфер экономической деятельности, возможно пострадавших от пандемии, снижению отрицательного воздействия возникшей ситуации на бизнес-климат страны в ближайший и среднесрочный периоды.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства экономики, руководитель Рабочей группы, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал о неотложных мерах, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по предотвращению пандемии. Министр отметил, что в возникшей ситуации на национальную экономику влияет ряд факторов. Это - застой, наблюдаемый в мировой экономике и внешнеторговых отношениях из-за пандемии, резкие скачки цен на нефть на мировых энергетических рынках, а также снижение экономической деятельности из-за ограничительных мер, принятых с целью предотвращения распространения пандемии. Все эти факторы достаточно отчётливо проявляются в ряде экономических сфер.

Министр Микаил Джаббаров довёл до внимания, что Рабочая группа в течение короткого периода должна интенсивно осуществить большой объем работ по определению сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии в нынешних условиях, в том числе основных областей, формирующих экономический рост и занятость, усилению экономической и финансовой устойчивости страны, уточнению мер по государственной поддержке. На первоначальном этапе определены примерно 12 сфер деятельности, подвергшихся наибольшему негативному воздействию, среди которых туризм, отельное дело, общественное питание, развлечения, транспорт, торговля и др.

Министр экономики подчеркнул, что государство готово к принятию гибких и оперативных решений. Наряду с этим, в первую очередь необходимо подготовить четкие и прозрачные критерии для определения пострадавших сфер деятельности. Эти критерии могут быть установлены как по сферам, так и быть общими по субъектам и специфике деятельности.

В ходе видеоконференции состоялось обсуждение ситуаций, возникших в различных сферах, были выдвинуты предложения. Было отмечено, что для оценки нанесенного ущерба есть необходимость в отчётах субъектов предпринимательства и глубоком анализе показателей государственных структур. Это также будет установлено на основании анализа финансовых отчётов за март. В настоящее время все структуры Министерства экономики проводят встречи с субъектами среднего и крупного бизнеса, общественными объединениями предпринимателей и специализированными ассоциациями.

Было подчеркнуто, что азербайджанское правительство в ходе мер поддержки будет отдавать предпочтение юридическим лицам и предпринимателям, адекватно отвечающим на призывы государства, не допускающим сокращения рабочих мест и фонда заработной платы, работающих в прозрачных условиях и демонстрирующих социальную ответственность. Поддержка процесса экономического роста в стране охватит систему комплексных мер. Это предполагает обеспечение ликвидности в экономике, предоставление налоговых льгот и отсрочек предпринимателям, упрощение доступности ресурсов государственного кредитования, сохранение стабильности финансовых рынков, применение системы адресных государственных заказов и др.

На заседании было отмечено, что в целях защиты здоровья граждан страны, обеспечения безопасности населения государство пойдет на такие вынужденные меры, как снижение экономической активности, которая за короткий период может стать причиной сокращения экономики. Государство готово предупредить этот процесс, и после предотвращения распространения пандемии наметило новый курс экономического развития. Будет поощрено создание новых, импортозаменяющих производственных ,и перерабатывающих участков, удовлетворяющих внутренние потребности.

Членам Рабочей группы было поручено подготовить в течение трех дней предложений по необходимым критериям и методике единого подхода, которая будет применена для определения пострадавших сфер.

Отметим, что среди членов Рабочей группы – заместители министров финансов, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, культуры, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, руководящие лица Агентства пищевой безопасности, Государственного агентства по туризму, Государственного таможенного комитета, Государственного статистического комитета, Центрального банка и других органов центральной исполнительной власти, представители общественных объединений предпринимателей.