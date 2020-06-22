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В Азербайджане назначены прокуроры еще 4 районов

В Азербайджане назначены прокуроры еще 4 районов

Продолжается работа по комплектованию кадрового корпуса в органах прокуратуры Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно подписанным генеральным прокурором Кямраном Алиевым приказам, Рамазан Хадиев назначен на должность прокурора Бейлаганского района, Рауф Гезалов назначен прокурором Газахского района, Назим Бабаев - прокурором Габалинского района, Бахруз Ибрагимов - прокурором Ярдымлинского района.

"Будут продолжены реформы в направлении формирования кадрового корпуса в соответствии с профессиональными и моральными качествами работников", - отметили в генпрокуратуре.

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