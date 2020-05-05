В Азербайджане наркоторговцы совершили автонаезд на пограничников - ВИДЕО

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики (ГПС) продолжает меры по обеспечению надежной охраны государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, 4 мая был предотвращен незаконный ввоз на территорию страны 115 кг наркотических средств и огнестрельного оружия.

Так, около 23:30 на служебной территории погранзаставы "Горадиз" Погранвойск ГПС близ села Ахмедлы Бейлаганского района внимание пограничников, дежуривших на посту, привлек автомобиль "ВАЗ-2107", из которого вышел человек и начал подозрительно озираться.

Пограничники проследили траекторию его движения. Неизвестный поднял несколько свертков под деревом и направился к машине. В этот момент пограничники велели ему остановиться, однако неизвестный не подчинился приказу и оказал сопротивление. Он попытался бежать, но был задержан.

Увидев, что подельник задержан, водитель автомобиля сбил пограничников и скрылся с места происшествия. Личность водителя установлена, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

Задержанный - уроженец села Беюк Бахманлы Физулинского района, гражданин России Мехтиев Шукюр Аскер оглы, 1970 года рождения. В свертках были обнаружен героин, опиум, марихуана и наркотические средства с содержанием метафетамина общим весом 115 кг, а также оружие марки "PAK RETAY-11", 8 пуль 9-го калибра, 1 обойма, охотничье ружье "Магнум" и 19 пуль иранского производства. По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206, 228, 234 и 318 УК Азербайджана.