В Азербайджане вынесен приговор присвоившему 33 тыс. манатов под видом пересадки деревьев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен процесс по уголовному делу в отношении Эльчина Мусаева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, председательствовавший на суде Зейнал Агаев зачитал приговор. Решением суда Эльчин Мусаев приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.

Согласно приговору, сотрудник отдела по охране зеленых насаждений ОАО “Aзерйашландшафт” Э.Мусаев под видом пересадки 9 деревьев близ Ясамальского отделения Государственного Фонда социальной защиты населения взял у хозяина этой территории Рамиза Джаббарова 33 тыс. манатов и не вернул.

Он заявил, что эти деньги, якобы, предназначались на взятки чиновникам. Э.Мусаев обвиняется по статье 178 (мошенничество) и 34.312 (подстрекательство к даче взятки).