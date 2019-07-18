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В Азербайджане вынесен приговор присвоившему 33 тыс. манатов под видом пересадки деревьев

В Азербайджане наказан присвоивший деньги под видом посадки деревьев

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен процесс по уголовному делу в отношении Эльчина Мусаева, обвиняемого в мошенничестве. 

Как сообщает Report, председательствовавший на суде Зейнал Агаев зачитал приговор. Решением суда Эльчин Мусаев приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. 

Согласно приговору, сотрудник отдела по охране зеленых насаждений ОАО “Aзерйашландшафт” Э.Мусаев под видом пересадки 9 деревьев близ Ясамальского отделения Государственного Фонда социальной защиты населения взял у хозяина этой территории Рамиза Джаббарова 33 тыс. манатов и не вернул. 

Он заявил, что эти деньги, якобы, предназначались на взятки чиновникам. Э.Мусаев обвиняется по статье 178 (мошенничество) и 34.312 (подстрекательство к даче взятки).

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