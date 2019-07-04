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В Шамкире мужчина выстрелил в брата из ружья

В Азербайджане мужчина выстрелил в брата из ружья

В Шамкирском районе мужчина нанес брату огнестрельное ранение.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Call-центр "102" поступило обращение, в котором отмечалось, что 3 июля на территории села Гарабаглылар мужчина получил огнестрельное ранение.  

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отделения полиции Шамкирского района. В ходе расследований выяснилось, что на почве конфликта Э.Мамедов выстрелил из охотничьего ружья в брата Р.Мамедова, ранив его в руку. 

Э.Мамедов задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье марки TOZ-16. 

По факту возбуждено уголовное дело. 

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