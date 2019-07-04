В Шамкире мужчина выстрелил в брата из ружья

В Шамкирском районе мужчина нанес брату огнестрельное ранение.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Call-центр "102" поступило обращение, в котором отмечалось, что 3 июля на территории села Гарабаглылар мужчина получил огнестрельное ранение.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отделения полиции Шамкирского района. В ходе расследований выяснилось, что на почве конфликта Э.Мамедов выстрелил из охотничьего ружья в брата Р.Мамедова, ранив его в руку.

Э.Мамедов задержан сотрудниками полиции. У него изъято охотничье ружье марки TOZ-16.

По факту возбуждено уголовное дело.