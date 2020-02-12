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В Азербайджане мать обожгла малолетнего сына шампуром

В Азербайджане мать обожгла малолетнего сына шампуром

В Тертерском районе Азербайджана мать обожгла малолетнего сына шампуром.

Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Азадгарагоюнлу.

Житель села, отец ребенка Р.Дуньямалыев обратился в правоохранительные органы, заявив, что К. Дуньямалыева наказала за непослушание находящегося под ее опекой сына Т. Дуньямалызаде  2011 года рождения.

Она, накалив шампур в газовой печи,  обожгла им ногу, таз, предплечье и руку ребенка.

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 133.2.4 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), ведется расследование. 

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