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В Азербайджане легковушка столкнулась с трактором: водитель пострадал - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане легковушка столкнулась с трактором: водитель пострадал

Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Кюрдамирском района Азербайджана.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, авария была зарегистрирована на части автодороги Баку-Газах, проходящей через село Каррар Кюрдамирского района.

Автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Бардинского района Сананом Мурадовым, врезался в трактор, ехавший впереди.

В результате столкновения трактор выехал с дороги и перевернулся. Водитель трактора был доставлен в Кюрдамирскую районную больницу с различными телесными травмами.

В качестве причины аварии приводится превышение скорости водителем легкового автомобиля.

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