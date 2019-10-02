На Абшероне гражданин Ирана обманул продавца на крупную сумму денег

В Азербайджане гражданин Ирана совершил мошенничество в отношении продавца в магазине.

Как сообщает Report, инцидент произошел 29 сентября на территории поселка Джейранбатан в Абшеронском районе.

В этот день гражданин Ирана Насерпур Алыреза Ахмед оглу 1968 г.р. посетил расположенный в поселке Джейранбатан магазин стройматериалов. Взяв у продавца магазина Рашада Салманова 5 тыс. манатов, якобы для того, чтобы посчитать и проверить, он затем вернул их продавцу, но как потом выяснилось, вернул только 2300 манатов, а 2700 манатов присвоил.

По факту в следственном отделе Управления полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 178.1. (мошенничество), ведется расследование.