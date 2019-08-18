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В Азербайджане грузовик сгорел вместе с сеном - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане грузовик сгорел вместе с сеном
© Foto: "Report"

На автомобильной дороге Баку-Газах (Азербайджан) сгорел грузовик.

Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошёл на участке магистральной дороги, проходящем по территории Гёйгёльского района.

В грузовом отделении находившегося под управлением Гашимова Вюсала (1988 г. рождения) автомобиля марки "МАЗ" загорелось сено. Водитель в результате инцидента не пострадал, однако грузовик сгорел вместе с перевозимым сеном.

На место происшествия были привлечены две противопожарные машины и пожар был потушен.

По факту ведётся расследование.

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