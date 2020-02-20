В Азербайджане группа подростков избила школьника

Ученик 9-го класса Билясуварской средней школы № 4 Векил Исмайлов был избит другими школьниками.

Об этом Report сообщили близкие В.Исмайлова.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе школы. В результате, девятиклассник получил различные телесные повреждения.

Близкие В.Исмайлова утверждают, что избившие его школьники во время происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту продолжается расследование.

Директор средней школы № 4 Эльшан Агазаде заявил Report, что инцидент произошел не во время уроков и не на территории школы: "Рядом находится старая детская больница. Учащиеся подрались во дворе этой больницы. Сейчас все участники инцидента посещают занятия. Я и психолог школы провели с ними беседу".