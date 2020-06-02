В Азербайджане глава компании уличен в коррупции

В рамках комплексных мероприятий по борьбе с коррупцией и взяточничеством, бросающими тень на развитие экономики страны, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были расследованы материалы о незаконных деяниях должностных лиц ООО Fakt Araşdırıcı-N.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе разбирательства появились обоснованные подозрения, что учредитель и директор ООО Зейнал Мамедов в 2017-2020 гг. под видом принятия на работу в 31 эпизоде в качестве взятки запросил у граждан в целом 17 тыс. манатов.

Расследованием также установлено, что З.Мамедов, пользуясь служебным положением, совершил подлог для легализации полученных в виде взятки денег.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.2, 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 313 УК АР.

З.Мамедову предъявлено обвинение и принята мера пресечения в виде полицейского надзора.

По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.