В Азербайджане глава компании оштрафован за незаконное увольнение работника

Директор ООО Tomstil Гюльшан Мехтиева была оштрафована в административном порядке.

Как сообщает Report, она была признана виновной по статье 192.6 (Прекращение трудового договора работника с нарушением требований трудового законодательства) Кодекса административных проступков.

Правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч манатов.

Жалоба на решение Насиминского районного суда от 12.06.2019 рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО Tomstil занимается моделированием и производством одежды и аксессуаров.