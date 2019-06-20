В Азербайджане глава компании оштрафован за незаконное увольнение работника

Директор ООО Tomstil Гюльшан Мехтиева была оштрафована в административном порядке.
Как сообщает Report, она была признана виновной по статье 192.6 (Прекращение трудового договора работника с нарушением требований трудового законодательства) Кодекса административных проступков.
Правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч манатов.
Жалоба на решение Насиминского районного суда от 12.06.2019 рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
Отметим, что ООО Tomstil занимается моделированием и производством одежды и аксессуаров.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости