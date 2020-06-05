В Азербайджане глава ИВ обратился в прокуратуру в связи с подчиненными

Глава Исполнительной власти Губинского района Азербайджана обратился в прокуратуру в связи с двумя должностными лицами.

По данным северного бюро Report, в соответствии с поручением главы Исполнительной власти Зияддина Алиева в представительстве ИВ по административно-территориальным округам Зардаби и Талабыгышлаг была проверена ситуация с соблюдением принципов прозрачности и справедливости в сфере привлечения малоимущих граждан к оплачиваемым общественным работам в районе по линии центра DOST.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения. Выяснилось, что оба исполнительных представителя присвоили платежные карты, привлекли близких родственников к оплачиваемым общественным работам и осуществили другие правонарушения.

Глава Исполнительной власти Губинского района З.Алиев освободил от занимаемой должности представителей ИВ по административно-территориальным округам Зардаби Наджафова Рамина Расиф оглу и Талабыгышлаг Гейбатова Шахина Низам оглу и обратился в органы прокуратуры для дачи правовой оценки их действиям.

По факту ведется расследование.