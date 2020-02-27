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В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности - ФОТО

В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности - ФОТО

Лаборатории биобезопасности, отвечающие международным стандартам, в полной мере функционируют в столице и в регионах Азербайджана.

Как передает Report, лаборатории специализируются на молекулярной диагностике ряда особо опасных заболеваний.

В то же время в них в кратчайшие сроки проводится определение инфекции коронaвируса (КОВИД-19) методом ПЗР с высокой чувствительностью. 

Лаборатории, созданные государством, являются стационарными, передвижными и мобильными.

ВОЗ высоко оценивает проводимые в этих лабораториях диагностические методы и определение коронавируса.

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