В Азербайджане экс-заместителю генпрокурора зачитан приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мамедвели Джафарова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор. Согласно решению суда, М.Джафаров приговорен к 6 годам лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

В своем выступлении государственный обвинитель просил приговорить Джафарова к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что согласно обвинительному акту, он злоупотребив доверием потерпевшего Рашада Юсифова, член Коллегии адвокатов М.Джафаров совершил в его отношении мошенничество на крупную сумму.

Дав обещание оказать содействие с освобождением отца Рашада Юсифова - Рахмана Юсифова, М.Джафаров взяв у него 150 000 манатов, затем не выполнил свое обещание.

В отношении М.Джафарова, задержанного на основе жалобы потерпевшего в правоохранительные органы, выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана.

Во время следствия в его отношении не было принято решение об аресте.

Отметим, что М.Джафаров является сотрудником адвокатского бюро №13 города Баку. Согласно подписанному в свое время бывшим президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем распоряжению от 4 августа 1992 года, он был назначен заместителем генпрокурора и некоторое время проработал на указанной должности.