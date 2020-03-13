В Азербайджане девушка скончалась во время пластической операции

В Азербайджане девушка скончалась во время пластической операции

13 марта, 2020 09:41

© stock.adobe.com https://report.az/storage/news/ee4907b32bd35abc6a1cabb1f2d6c893/03eea33d-f865-4c34-ba98-4279f61cac44_292.jpg В Гахском районе произошел смертельный случай в больнице. Как передает Report, инцидент произошел 11 марта в Гахской районной центральной больнице. Жительница Балакенского района Раиса Лаиджова 1997 г.р. обратилась в Гахскую районную центральную больницу из-за деформации перегородки носа. Во время операции, выполняемой лором больницы Экремом Имамалиевым, состояние девушки резко ухудшилось на операционном столе. Позднее Р.Лаиджова скончалась. По факту в прокуратуре Гахского района заведено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).

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