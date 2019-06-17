Одному из раненых во время стрельбы в Агстафе ампутировали ногу - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Одному из раненых во время стрельбы в Агстафинском районе Азербайджана ампутировали ногу.

Как сообщает западный центр Report, во время стрельбы Нусрет Мухаммед оглу Исаев 1951 г.р. был ранен в ногу. Из-за осложнений, вызванных пулевым ранением было принято решение ампутировать одну ногу. В настоящее время его состояние средней тяжести.

Отметим, что в результате огня, открытого Эльнуром Сулеймановым 1994 г.р. на рынке в селе Беюк Кесик Агстафинского района из автомата Калашникова, погибло 4 человека, еще 4 получили ранения.

По факту в Агстафинской районной прокуратуре ведется расследование.

*** 11:57

Стали известны имена людей, раненных в результате стрельбы на рынке в Агстафинском районе.

Как сообщает местное бюро Report, это Лилпар Баба оглу Ахмедов 1964 г.р., Ибрагим Расим оглу Абдуллаев 1999 г.р., Нусрет Мухаммед оглу Исаев 1951 г.р., Расул Аббас оглу Гасанов 1961 г.р.

Большинство из них получили пулевые ранения в ногу.

*** 11:48

В Агстафинском районе бывший заключенный застрелил четырех людей.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Беюк Кесик.

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец. Сообщается также о раненых, которых доставили в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.

Причиной инцидента послужила длившаяся между семьями кровная вражда.

По факту ведется расследование.