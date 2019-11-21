В Азербайджане председателя муниципалитета арестовали за незаконную продажу земель

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана продолжаются необходимые мероприятия по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли основания для подозрений, что и.о. председателя муниципалитета города Губы Дастабек Тарланов, злоупотребив должностными полномочиями, потребовал в качестве взятки у жителя района 1750 манатов взамен на то, чтобы принадлежащие муниципалитету Губы 2,5 сот земли оформить в качестве земель фонда перспективного развития муниципалитета и передать под строительство частного дома. Кроме того, злоупотребив должностными полномочиями, он продал различным лицам посредством знакомых 0,06 га муниципальной земли за 3090 манатов, не выставив на аукцион и конкурс, и стер их с баланса муниципалитета. На основании подозрений в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.1 (превышение должностных полномочий) и 311.1 (получение взятки) УК АР.

Д.Тарланов был привлечен в качестве подозреваемого, ему предъявили обвинения по названным статьям УК, решением суда он был арестован.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.