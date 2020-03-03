В Азербайджан экстрадировали разыскиваемую за мошенничество пожилую женщину

Власти Саратовский области России экстрадировали 60-летнюю женщину, которая разыскивалась правоохранительными органами Азербайджана за мошенничество, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Она обвиняется в том, что в 2013 году, будучи в Азербайджане, обманула двоих мужчин, сообщив, что устроит их детей в вузы, получив взамен 5 000 и 8 000 манатов соответственно.

При проверке прокуратуры Саратовской области было установлено, что действия азербайджанки в России квалифицируются как мошенничество.

Решение об экстрадиции принимала Генеральная прокуратура.

В настоящее время органами Федеральной службы исполнения наказаний России организована ее передача компетентным органам Азербайджана.