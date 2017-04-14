Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3.0.

Как передает Report, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зафиксировано в 00.00 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к северу от поселка Нардаран.

Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.