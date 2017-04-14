 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение

    Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3.0.

    Как передает Report, со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зафиксировано в 00.00 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах к северу от поселка Нардаран.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi