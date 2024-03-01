В азербайджанской армии продолжаются учения с частями и подразделениями спецназа

В азербайджанской армии продолжаются тактико-специальные учения с частями и подразделениями спецназа на тему "Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов".

В азербайджанской армии продолжаются тактико-специальные учения с частями и подразделениями спецназа на тему "Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки на текущий год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Спецназ, совершивший тактические передислокации на лыжах в высокогорной местности, выполнил задачи по скалолазанию и преодолению препятствий в заснеженной местности, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему, эвакуации его транспортными средствами, предназначенными для труднопроходимой местности, и другие задачи по ведению специальных операций.