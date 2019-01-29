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    В армии Азербайджана начался новый учебный период

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии начался новый учебный период. 

    Как сообщили Report в министерстве обороны, на митингах, проведенных во всех частях были доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения. 

    Учебный процесс в армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.

    В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.

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