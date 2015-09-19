В Азербайджане женщины, проживающие в сельской местности, больше всех подвергаются психологическому и экономическому насилию

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ Среди женщин, хотя бы раз в жизни подвергшихся насилию, преобладают женщины из сельской местности. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики (ГКС), согласно опросу, проведенному в целом среди 23 551 женщины, 35,8% из них подвергались насилию.

8,1% из них подверглись физическому, 27,7% - психологическому и экономическому насилию. Среди 17 157 женщин, проживающих в городах, насилию подверглись 20,4%, 5,1% из них - физическому, а 15,3% - психологическому и экономическому насилию.

Согласно опросу, проведенному среди 6 394 женщин из сельской местности, 76,9% хотя бы раз в жизни подверглись насилию, из них 16,2% - физическому, а 60,7% - психологическому и экономическому насилию.

По данным опроса, проведенном среди детей в возрасте 6-18 лет, 28,7% указали, что подвергались насилию. 25,5% из них пережили психологическое и экономическое насилие. Больше всего насилию подвергались женщины в возрасте 30-39 лет. Согласно опросу 4 194 женщины в этой возрастной категории, 49,6% из них хотя бы раз в жизни подверглись насилию, 15% из них физическому, а 34,6% - психологическому и экономическому насилию.