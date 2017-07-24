В Азербайджане женщина убила и закопала мужа

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры республики, и в ходе следственных мероприятий был установлен факт убийства жителя села Гырыхлы Гейгельского района Ильхама Гахраманова, пропавшего без вести и находившегося в розыске с 26 января 2013 года.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной под особым надзором руководства Гейгельского районного отделения полиции, было установлено, что в 2013 году И. Гахраманов был убит своей супругой, жительницей Гейгельского района Айнурой Гахрамановой на почве семейного конфликта и похоронен в хлеву во дворе дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гейгельского РОП, подозреваемая в совершении убийства А. Гахраманова была задержана и передана следствию. Во время дачи показаний она призналась, что после убийства мужа она похоронила его во вспомогательной пристройке во дворе дома.

Созданной оперативно-следственной группой были проведены раскопки во вспомогательной пристройке, тело покойного было изъято и передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В ходе другого оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками Гейгельского РОП, были задержаны лица, подозреваемые в убийстве на берегу озера в Карабахском квартале жителя района Автандила Алиева.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемые в убийстве А. Алиева жители Гейгельского района Сеймур Ахмедов и его родственник Роял Мамедов.

Во время дачи показаний задержанные сообщили, что после принятия алкогольных напитков на берегу озера между ними возник спор и они забили А. Алиева до смерти.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, расследование продолжается.